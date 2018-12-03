03 Aralık 2018, 17:16
»»

"Cinsel İlişki Zararlı" Diyen Okan Bayülgen'e, Ömür Gedik'ten Beklenmedik Cevap!

Şarkıcı Ömür Gedik, cinsel ilişkinin zararlı olduğunu iddia eden şovmen Okan Bayülgen'e cevap vererek, "Kağıt üzerinde haklı olabilir ama pratikte katılmıyorum." dedi.

Şarkıcı Ömür Gedik, cinsel ilişkiye girmenin zararlı olduğunu iddia eden şovmen Okan Bayülgen'e cevap verdi.

"KAĞIT ÜZERİNDE HAKLI OLABİLİR AMA KATILMIYORUM"

Şovmen Okan Bayülgen, "Cinsel ilişkiyi tamamen bıraktım ve çok rahatım" açıklamasıyla gündem olmuştu. 54 yaşındaki şovmen, "Bütün kötülüklerin anası cinsel ilişki. Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki cinsel ilişkiye girmeyin. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için cinsel ilişkiyi bırakmak şart" ifadelerini kullanmıştı. Ömür Gedik, bu açıklamaya Twitter hesabı üzerinden cevap verdi. Ünlü şarkıcı, "Cinsel ilişki zararlı diyen Okan Bayülgen kağıt üstünde haklı olabilir ama pratikte kendisine katılmıyorum." mesajını yayınladı.

Okan Bayülgen
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:16



YORUMLAR (20)
ŞEPİDİ: Okan senmi onu bıraktın yoksa o mu seni bıraktı anlayamadık olay tam olarak nasıl oldu ????
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
ALİ: neden 54 yaşına gelince söylüyorsun tabi tabanca teklemeye başladı bizi kıskanıyor belli. . . kırdığı cevizler bağdata varmıştır bunun bence viagra kullansın bu tezinden vazgeçer :D
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
VVV: Benim ne sorunum olacak lan!!, bi arkadasimin sorunu)
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
GS Lİ: sen bu yasa kadar gelsin karilar gitsin guzeller sonra dur sagliga zarar kotulugun anasi de bizde senin dedigine inandik.. kotulugun ananisi sizin hastalikli dusunceleriniz birde tum turkiye sizi izliyor ne kadar aci..
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
ÇÖZÜM: etin kemik oldugu yerde yaşamak lazım ozaman sorun uzun yaşarsın
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın