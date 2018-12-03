"Cinsel İlişki Zararlı" Diyen Okan Bayülgen'e, Ömür Gedik'ten Beklenmedik Cevap!

Şarkıcı Ömür Gedik, cinsel ilişkiye girmenin zararlı olduğunu iddia eden şovmen Okan Bayülgen'e cevap verdi.

"KAĞIT ÜZERİNDE HAKLI OLABİLİR AMA KATILMIYORUM"

Şovmen Okan Bayülgen, "Cinsel ilişkiyi tamamen bıraktım ve çok rahatım" açıklamasıyla gündem olmuştu. 54 yaşındaki şovmen, "Bütün kötülüklerin anası cinsel ilişki. Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki cinsel ilişkiye girmeyin. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için cinsel ilişkiyi bırakmak şart" ifadelerini kullanmıştı. Ömür Gedik, bu açıklamaya Twitter hesabı üzerinden cevap verdi. Ünlü şarkıcı, "Cinsel ilişki zararlı diyen Okan Bayülgen kağıt üstünde haklı olabilir ama pratikte kendisine katılmıyorum." mesajını yayınladı.