Cinsel İlişkiden Sonra Bunu Yapıyorsa Dikkat!

PembeNar özel...Gösterişe dönüşmeye başladıysa...Orgazma ulaşan bir kadın ilişki sırasında ölçülü sesler çıkaramaz. Çok fazla çığlık atması ve bağırması orgazm olduğu anlamına gelmiyor. Gerçek bir orgazmda çıkan sesler anlamsızdır ve genelde çığlık değil fısıltı şeklindedir. Porno filmlerin etkisiyle orgazm taklidi yapan kadınların en çok başvurduğu yöntem haline gelen "çığlık atma" davranışını engellemenin en kolay yolu; partnerinizle yapabildiğiniz en alçak ses tonuyla, neredeyse bir fısıltı halinde konuşmak…Hızlanmanızı söylüyorsa...Orgazm olduğunu düşündüğünüz sırada partneriniz konuşuyorsa ve hızlı olmanız gerektiğini söylüyorsa o an orgazm olmuyordur. Orgazm sırasında kadınlar genellikle çok fazla konuşmayı tercih etmezler.Partnerinizin orgazm olmadığını düşündüğünüzde penisin idaresini ona bırakın. Orgazm olduğunda vajina duvarındaki kasılmaları penisinizde hissedebilmeniz mümkün olacaktır.İlişkiden hemen sonra başka şeylerle ilgilenebiliyorsa…Kadınlarda erkeklerde olduğu gibi cinsel ilişki sonunda dinlenmeyi tercih ederler. Her ne kadar kadınların seks sonunda konuşmak istedikleri söylense de kadının orgazm olmasıyla biten bir cinsel ilişkide durum tam tersidir. Partneriniz cinsel ilişkinin hemen sonrasında eline telefon alıyorsa veya banyoya gidiyorsa orgazm olmama ihtimali oldukça yüksektir.Genellikle kadınlar, sevdikleri erkeğe özel hissetmelerini sağlamak için orgazm taklidi yaparlar. Ancak bu durum kendilerinin zaman içerisinde cinsellikten soğumalarına neden olacaktır. Orgazm taklidi yapmak yerine cinsel ilişki sırasında neyin sizi heyecanlandırdığını bulmaya yönelmeye çalışmalısınız. Hanımlar en fazla 3 dakika sürecek olan bu hazzı kendinize çok görmeyin. Bu şekilde hem partnerinizle olan ilişkiniz iyi gidecek hem de psikolojik yönden daha iyi hissedeceğinizi unutmayın.