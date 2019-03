Cinsel İstismar 'Benimle de Olacaksın' Mesajıyla Ortaya Çıktı

Kaynak: DHA

ESKİŞEHİR'de İ.N.K.'ya (16) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Yiğit Can K.'ya (29) mahkeme heyeti 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. İ.N.K'ya 'Yeğenimle birlikte olmuşsun, benimle de olacaksın' diye mesaj atan dayısı İrfan D. (38) ise 'şantaj' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Eskişehir 'de oturan İrfan D., geçen yıl Temmuz ayında yeğeninin sevgilisi olan İ.N.K.'ya, 'Yeğenim ile birlikte olmuşsun. Benimle de birlikte olacaksın. Yoksa ailene anlatırım' diye mesaj attı. Genç kızın ailesinin mesajı görerek şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Yiğit Can K. 'küçük yaşta çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanırken, dayısı olan İrfan D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı 'nda 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı.Davaya tutuklu sanık Yiğit Can K. ile avukatı katılırken, tutuksuz sanık İrfan D. yer almadı. Cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen İ.N.K.'nın o dönemde sevgilisi olduğunu anlatan Yiğit Can K., "Mağdurla sadece öpüştüm. Kız arkadaşımdı. İlişki söz konusu değildi" diye kendisini savundu. Mahkeme heyeti Yiğit Can K.'ya İ.N.K.'ya yönelik cinsel istismar suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet tutuksuz yargılanan İrfan D.'ye ise 'şantaj' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - Eskişehir