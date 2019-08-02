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Cinsel istirmardan aranan sapık, jandarmayı görünce kendi boğazını kesti

Cinsel istismardan 10 yıl 10 ay hapse mahkum edilen firari sapık, jandarmayı karşısında görünce jiletle kendi boğazını kesti.

02.08.2019 13:40 Cinsel istirmardan aranan sapık, jandarmayı görünce kendi boğazını kesti

Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'nitelikli cinsel istismar'dan 10 yıl 10 ay hapse mahkum edilen, firari Mustafa Okan Özbek, Antalya'da gözaltına alındı. Özbek, jandarmanın geldiğini görünce jiletle kendi boğazını kesti.

Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Okan Özbek'in, ilçedeki 5 yıldızlı otelde animatör olarak çalıştığı bilgisine ulaştı.

EKİPLER EVİNE BASKIN YAPTI

Ekipler, işe giriş bildirgesinin kendilerine ulaşmasından sonra adresini belirledikleri firari Mustafa Okan Özbek'in oturduğu eve baskın yaptı.

JİLETLE BOĞAZINI KESTİ

Jandarmaya direnen Özbek, bu sırada kendisini banyoya kilitleyip, jiletle boğazını kesti. Banyo kapısını kırarak, içeri giren ekipler, Özbek'i gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Hastanede tedavisi yapılan Mustafa Okan Özbek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Mustafa Okan, Antalya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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