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'Cinsel istismar' davası sanığına 'yaralama'dan 7 ay hapis

KAYSERİ'de R.Ö. (16) isimli kızı darbedip, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Barış A. (38), 'yaralama' suçundan 7 ay hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

14.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:35'Cinsel istismar' davası sanığına 'yaralama'dan 7 ay hapis

KAYSERİ'de R.Ö. (16) isimli kızı darbedip, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Barış A. (38), 'yaralama' suçundan 7 ay hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Geçen yıl merkez ilçesinde meydana gelen olayda evli ve 2 çocuk babası Barış A'nın, parkta birlikte alkol aldığı R.Ö.'yü darbedip, cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan Barış A, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Barış A, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık, suçsuz olduğunu ileri sürerek "İki bira almıştım. R.Ö. de 'ağabey ne yapıyorsun' dedi, oturduk, muhabbet ettik. Kesinlikle cinsel bir eylemim olmadı, darbetmedim. Bıçakla oynarken elinden yaralandı" dedi.

Sanık Barış A.'ya 'yaralama' suçundan 7 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geriye bırakılırken, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından beraatı kararlaştırıldı.



Melikgazi, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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