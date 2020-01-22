Haberler » Güncel » Cinsel istismar sanığına beraat - Haber

Cinsel istismar sanığına beraat

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, A.T. (17) adlı kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Y.K. hakkında, yeterli delil bulunmadığı için beraat kararı verildi.

22.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:04Cinsel istismar sanığına beraat

ZONGULDAK'ın ilçesine bağlı beldesinde, A.T. (17) adlı kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Y.K. hakkında, yeterli delil bulunmadığı için beraat kararı verildi.

Olay, geçen yıl ilçeye bağlı Filyos beldesinde meydana geldi. Y.K., iddiaya göre, sosyal medyada tanıştığı A.T.'yi beldedeki düğün salonunun bulunduğu yere buluşmaya çağırdı. Y.K., burada A.T.'ye cinsel tacizde bulundu. Y.K., olaydan bir süre sonra ise sosyal medyadan A.T. ile kendisine gönderdiği çıplak fotoğraflarını yaymakla tehdit ederek, tekrar buluşmak istedi. A.T. ise tehdit ve şantajlar sonrası Y.K.'den şikayetçi oldu. Yapılan soruşturma üzerine Y.K. hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar', 'hakaret', 'tehdit' ve 'şantaj' suçlarından dava açıldı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Y.K. ve avukatı hazır bulundu. A.T. ise katılmadı.Mahkeme heyeti, A.T.'nin ifadesi, mesajlardaki beyanlar ve mevcut delil durumunu dikkate alarak, 'istismar' suçunun oluşmasında kesin delil bulunmadığından sanığın 'cinsel istismar' ve 'şantaj' suçlarından beraatine karar verdi. 'Tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ise dosyanın uzlaşma bürosuna gönderilmesi kararlaştırıldı.



Zonguldak, Çaycuma, Filyos, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:00  Diyarbakır çevre ve şehircilik bakanı kurum, diyarbakır'da
19:58  Bakan Kurum'dan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde inceleme Açıklaması
19:57  Akşener: "Herkesin elinde ne bilgi, belge varsa savcılara, hakimlere vermesi gerekir"
19:55  Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile İsrail polisi arasında gerginlik
19:54  Almanya, Lübnan'da hükümetin kurulmasından memnun
22.01.2020 20:01:28