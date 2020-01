Cinsel istismar sanığına beraat

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, A.T. (17) adlı kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Y.K. hakkında, yeterli delil bulunmadığı için beraat kararı verildi.

Olay, geçen yıl ilçeye bağlı Filyos beldesinde meydana geldi. Y.K., iddiaya göre, sosyal medyada tanıştığı A.T.'yi beldedeki düğün salonunun bulunduğu yere buluşmaya çağırdı. Y.K., burada A.T.'ye cinsel tacizde bulundu. Y.K., olaydan bir süre sonra ise sosyal medyadan A.T. ile kendisine gönderdiği çıplak fotoğraflarını yaymakla tehdit ederek, tekrar buluşmak istedi. A.T. ise tehdit ve şantajlar sonrası Y.K.'den şikayetçi oldu. Yapılan soruşturma üzerine Y.K. hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar', 'hakaret', 'tehdit' ve 'şantaj' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Y.K. ve avukatı hazır bulundu. A.T. ise katılmadı.Mahkeme heyeti, A.T.'nin ifadesi, mesajlardaki beyanlar ve mevcut delil durumunu dikkate alarak, 'istismar' suçunun oluşmasında kesin delil bulunmadığından sanığın 'cinsel istismar' ve 'şantaj' suçlarından beraatine karar verdi. 'Tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ise dosyanın uzlaşma bürosuna gönderilmesi kararlaştırıldı.