Haberler » Güncel » Cinsel istismar sanığını dna'sı ele verdi - Haber

Cinsel istismar sanığını dna'sı ele verdi

Cinsel istismar sanığını DNA'sı ele verdiSAMSUN'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan şüpheli Süleyman G. (57) hakkında başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

28.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:32
Cinsel istismar sanığını DNA'sı ele verdi
SAMSUN'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan şüpheli Süleyman G. (57) hakkında başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılığın talebi üzerine yapılan DNA incelemesinde; istismara uğrayan genç kızın dünyaya getirdiği 3 aylık erkek bebeğin biyolojik babasının, Süleyman G. olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından korumaya alınan çocuğun babası olduğu tespit edilen Süleyman G., 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.
Olay, 17 Eylül tarihinde Ladik ilçesi Küpecik Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli L.M., bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Çevreden baskı görmemek için durumu gizlemeye çalışıp, bir süre bebeği evde bakan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, istismar şüphelisi olduğu öne sürülen Süleyman G.'yi, yakalayarak gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamayı reddeden şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DNA TESTİYLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan şüpheli Süleyman G., hakkında Ladik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılık, Süleyman G.'den ve çocuktan aldığı kan örneklerinin karşılaştırılması için, DNA testi yapılmasını talep etti. Savcılığın talebi üzerine İstanbul'da yapılan DNA incelemesinde; istismara uğrayan genç kızın dünyaya getirdiği 3 aylık erkek bebeğin biyolojik babasının, Süleyman G. olduğu ortaya çıktı.
TUTUKLANDI
Yaşanan gelişmenin ardından, hakkında yakalama emri çıkarılan şüpheli Süleyman G.; jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Sorgusunun ardından ikinci kez adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan olayın ardından psikolojik tedavi altına alınan L.M., rehabilitasyon merkezine yerleştirilirken, bebeği ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Yuvası'na konuldu.
Cinsel istismar sanığını dna'sı ele verdi

Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:43   Çavuşoğlu: Somali'deki saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu (2) - Yeniden - Haber
17:42   Tunceli'de yeni yıl öncesi 'Gağan' kutlaması - Haber
17:42   Turistlere yüksek hesap soruşturmasında 23 tutuklama - Haber
17:41   Cinsel istismar sanığını DNA'sı ele verdi - Haber
17:41   Kampa giden Sivas Belediyespor takımı yolda kaldı - Haber
17:28   Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Haber
16:51   Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Haber
16:17   Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
28.12.2019 17:45:43