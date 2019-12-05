BAYGINLIK GEÇİREN ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde intihar eden Emre Y.'yi, istismar ettiği iddia edilen akrabası V.T.'nin Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması sürdüğü sırada, koridorda bulunan anne Hülya Oya Y., baygınlık geçirdi. İlk müdahalesi adliyede bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan anne, kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sabah saatlerinde başlayan duruşmada mahkeme heyeti öğleden sonra karar arası verdi. Karar arasından sonra toplanan heyet sanık V.T.'nın tutukluk halinin devamına, davanın ise 10 Mart 2020 gününe ertelenmesine karar verildi.

UÇANOK: DURUŞMA KAPALI OLMAMALIYDI

Kararın ardından basın açıklaması yapan mağdur ailenin avukatı Merve Uçanok, sanık V.T.'nin tutukluluk halinin devamı kararının adil bir karar olduğunu söyledi. Davanın peşini bırakmayacaklarını ifade eden Uçanok, "Bir süredir hepimizin sosyal medyadan ve basından takip ettiği üzere Emre Y. davasının bugün ikinci duruşması yapıldı. Biz avukat Oğuz Mescioğlu meslektaşımla birlikte katılanlar vekili olarak duruşmada hazır bulunduk ve bugün güzel bir karar verildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bu yönüyle adil bir karardı. Ama bunun dışında bizi üzen bir gelişme oldu. Duruşmanın kapalı yapılmasına karar verildi. Bu yönüyle kararı eleştiriyoruz. Çünkü ceza yargılaması zaten kamu düzenindendi. Ceza yargılamasının amacı kamu düzenini sağlamak veya yok olmuş bir kamu düzenini yerine getirmektir. Kamu düzenini sağlamak için kamudan kaçamayız. Hele ki böyle davalarda. Bu tür davalarda kamuyu bilgilendirmek, bilinçlendirmek gerekir. Ancak bu şekilde sağlıklı sonuçlar elde edebiliriz toplum olarak" dedi.

Bu tür olayların yaşanmaması için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyleyen avukat Uçanok, "Önümüzdeki celse veya daha sonraki celselerde karar verilecektir. Verilecek karara güveniyorum çünkü dava dosyasındaki dayanaklarımıza çok güveniyoruz. Karar verildiği takdirde, İstinaf ve Yargıtay aşamalarında da asla bu işin peşini bırakmayacağız. Çünkü artık hepimiz bıktık. Bu sadece Emre özelinde konuşacağımız bir konu değil. Bu sadece Emre'nin veya ailesinin bir sorunu da değil. Bu artık tüm toplumun sorunu. Her sabah gazetelerde aynı şeyleri duymaktan bıktık. Bu sebeple, bir şeyler yapma vakti ve herkes elini taşının altına koyacak" dedi.

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