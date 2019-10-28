Haberler » Güncel » Cinsel istismardan 4 yıldır aranan zanlı bağ evinde yakalandı

Cinsel istismardan 4 yıldır aranan zanlı bağ evinde yakalandı

Cinsel istismardan 4 yıldır aranan zanlı bağ evinde yakalandıBURSA'da,jandarma ekiplerince yapılan devriye görevi sırasında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 4 yıldır aranan M.A., bağ evinde yakalandı.

28.10.2019 18:50
Cinsel istismardan 4 yıldır aranan zanlı bağ evinde yakalandı
BURSA'da,jandarma ekiplerince yapılan devriye görevi sırasında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 4 yıldır aranan M.A., bağ evinde yakalandı. M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İnegöl'deki Yenice Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada bağ evindeki bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine, bağ evine gidip kimlik kontrolünü yapan ekipler, bu kişinin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş cezasının bulunan ve 4 yıldır aranan M.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.A., Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cinsel istismardan 4 yıldır aranan zanlı bağ evinde yakalandı

Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:16 İki kadın cinayeti sanığının, bir kadının kaybolmasıyla bağlantısı çıktı
21:16 88 metre yüksekliğindeki bacada asılı kalan kişi öldü
21:12 Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel video
21:10 Sürücü şoka girip "iki kişi daha vardı" dedi, polis ve itfaiye yaralı aradı
21:09 Gambiya'da oksijen gazı fabrikasında yangın
21:07 Çin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - PEKİN
21:00 2 çocuk annesi kadın çocuğunun gözleri önünde öldürüldü
28.10.2019 21:21:13