İlişki sırasında cinsel organı ısırılan şahıs gerçeği acil serviste öğrendi!

Amerika'nın Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde meydana gelen olayda, yanlışlıkla partneri tarafındancinsel organı ısırılan adamda kısmi kangren tespit edildi. Olayın yaşandığı andan itibaren 5 gün boyunca hastaneye gitme gereği hissetmeyen adam, cinsel organındaki ağrıların artması ve ateşinin yükselmesi sonucunda Arizona Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvurdu.

ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Vakayı inceleyen doktorlar, talihsiz adamın cinsel organında kangren bulgusu tespit etti. 3 cm'lik bir alanın simsiyah olduğunu gören doktorlar kısmi kangren teşhisi koydu. Doktorlar tarafından, hastaya antibiyotik tedavisi uygulanmaya başlandı.

"BU DURUM GENELLİKLE TRAVMATİK YARALANMALAR SONUCU MEYDANA GELİR"

Doktor Marc Zosky konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Vaka hastanemize geldiğinde kontrolleri yapıldı. Yaptığımız kontroller sonucunda cinsel organda 3 santimetrelik ölü doku tespit ettik. Bu durum genellikle enfeksiyon ya da travmatik yaralanmalar sonucu meydana gelir.

"1 AY ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNİN ARDINDAN RANDEVU VERDİK"

Hastaya antibiyotik tedavisine başladık. Her hangi bir cerrahi müdahale ihtiyacı hissetmedik şu an. Antibiyotik tedavisinin ardından 1 ay sonra kontrol için randevu verdik. Cinsel organın ısırılması vakalarında genellikle hastalar acil tıbbi yardım almazlar ve hastalık süreci hızlıca ilerler" ifadelerini kullandı.