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Cinsel saldırı iddiası

Uşak'ta ameliyatın ardından kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını kaybeden ve cesedi cinsel saldırı şüphesiyle İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen kadının cenazesi ailesine teslim edildi.

21.07.2019 20:25
Uşak'ta ameliyatın ardından kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını kaybeden ve cesedi cinsel saldırı şüphesiyle İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen kadının cenazesi ailesine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, özel bir rehabilitasyon merkezinde bulunan zihinsel engelli Beyhan A, (27) toksik zehirlenme şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan doktor muayenesinde cinsel saldırı emarelerinin bulunması üzerine ameliyata alınan kadın, daha sonra kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.
Savcılık tarafından yapılan ilk otopside kadının vücudunda cinsel saldırı bulgularına rastlanması üzerine ceset İzmir Adli Tıp Kurumuna yollandı. Otopsi işlemlerinin ardından Beyhan A'nın naaşı ailesine teslim edildi.
Çanakkale'den İzmir'e gelen aileye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri de eşlik ederken, anne adli tıp kurumunun kapısında kızının naaşını beklerken gözyaşlarını hakim olamadı.
Aile basın mensuplarına bir açıklama yapmazken, engelli kadının cenazesi defin işlemleri için Çanakkale'ye götürüldü.
Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan Uşak Valiliğinin de konuyla ilgili idari soruşturma başlattığı aktarıldı. Cinsel saldırı iddiası
Kaynak: AA
Adli Tıp, İzmir, Uşak, Güncel

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