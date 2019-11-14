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Cinsel saldırıdan suçlanan genci, gizlice çektiği cinsel ilişki videosu kurtardı

Erzurum'da cinsel saldırı suçlamasıyla 27,5 yıla kadar hapsi istenen 24 yaşındaki genci, gizlice çektiği görüntü kurtardı. Dava iddianamesinde görüntüde genç kızın, suçladığı gence karşı koyduğuna dair bir delil olmadığı vurgulandı.

14.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:39

Erzurum'da kız arkadaşı G.B.'ye (25) ailesi ile tanıştırma bahanesiyle götürdüğü evde cinsel saldırıda bulunduğu ve bu anları kameraya kaydettiği iddiasıyla hakkında 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan M.B.K.'nin (24) yargılanmasına başlandı. Savcılıkta şikayetçi olan genç kız, mahkemede şikayetinden vazgeçti.

İddialara göre M.B.K. ve G.B. ortak arkadaşları aracılığıyla tanışarak, sevgili oldu. M.B.K., 9 Nisan 2018 günü, kız arkadaşını ailesiyle tanıştırma bahanesiyle, Palandöken ilçesi Karayolları semtindeki evlerine götürdü. Yine iddiaya göre M.B.K., genç kıza cinsel saldırıda bulundu ve bu anları kameraya kaydetti. G.B., savcılığa başvurarak, M.B.K.'den şikayetçi oldu.

"CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

G.B., şikayetinde "Dokuz ay önce M.B.K. ile sevgili olduk. Kendisi bana niyetinin ciddi olduğunu ve beni ailesiyle tanıştırmak istediğini söyledi. Ailesi ile tanışmak için eve gittik. Gittiğimizde evde ailesi yoktu. 'Beni buraya neden getirdin?' diye sorduğumda, benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi. Kabul etmeyince zorladı. Korkup, kabul ettim. Cinsel ilişki esnasında gizlice görüntü çekmiş. Şikayetçi olmam durumunda görüntüyü yayacağını söyleyerek, şantaj yaptı. Bunun üzerine ilişkimi sonlandırdım" dedi.

27,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Suçlamaları kabul etmeyen M.B.K. ise, G.B. ile aralarında olan cinsel ilişkinin rızayla olduğunu, videoyu da eski kız arkadaşının rızası ile çektiğini ileri sürdü. M.B.K. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıla, 'cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıldan 10,5 yıla, 'özel hayata ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etmek'ten ise 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 5 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KENDİ RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Dava iddianamesinde, görüntüde G.B.'nin, M.B.K.'ye karşı koyduğuna dair bir delil olmadığı vurgulandı.Tutuksuz sanık M.B.K.'nin 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Sanığın gelmediği duruşmada G.B., M.B.K. ile kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini söyleyerek, "M.B.K., benden habersiz çektiği videoyu enişteme gönderdi. Ailemden korktuğum için zorla ilişkiye girdiğini anlattım. Evde de zorla tutulmadım. Kendisinden şikayetçi değilim" dedi.

Duruşma, M.B.K.'nin ifadesinin alınması ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Cinsel saldırıdan suçlanan genci, gizlice çektiği cinsel ilişki videosu kurtardı

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (5)
ARNAVUT HASAN:kadınlar çok tehlikeli aman onlara karşı çok dikkatli olun.
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KARA:Hem kendin adamın evine geliyorsun isteyerek bir şeyler yaşıyorsun sıkışınca mahkemeye şikayet ediyorsun ve demek ki gizli görüntüler olmasa adamcağız boşu boşuna yıllarca ceza evinde yatacak yazık değil mi be . . . . enişten den korkuyorsun ALLAH C. C tan korkmuyorsun adamın hayatı kararacaktı senin yüzünden. . . .
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AYNI CEZA KADINA VERİLSİN:İftira ile bir insanın hayatını mahvetmek bu kadar kolay işte o video olmasa adamın hayatı gitmişti. Bir insanın onuru, şerefi ve haysiyetiyle oynamanın iftira atmanın da bir bedeli olmalı. 27. 5 yıl hapis kadına verilmeli ki adalet yerini bulsun.
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XC:kadın aklı işte Artık erkeklere leke bulaştırmak için yapmadıkları bir şey kalmdı
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MEHMET FUAT:Gelinen bu noktada emeği geçen herkesi Allaha havale ediyorum
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