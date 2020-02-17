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CİNSEL SALDIRIYLA SUÇLANAN AVUKAT İÇİN SUÇ DUYURUSU

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla avukat M.K.'nin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden stajyer kadın avukat Öykü A.(23), Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek avukat hakkında suç duyurusunda bulundu.

17.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:11CİNSEL SALDIRIYLA SUÇLANAN AVUKAT İÇİN SUÇ DUYURUSU

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla avukat M.K.'nin cinsel saldırısına uğradığını iddia eden stajyer kadın avukat Öykü A.(23), Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek avukat hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan, stajyer avukat Öykü A. sosyal medyada, "Herkese merhaba ben Öykü. İstanbul Barosu avukatlarından Av. M.K.'nın ben ve benim gibi birçok çalışanına cinsel saldırıda bulunduğunu ve tehditlerle bizi şikayetten vazgeçirmeye çalıştığını sizlere anlatacağım" yazılı bir mesaj paylaştı.

Paylaşımın ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Öykü A., Avukat M.K. hakkında "Nitelikli cinsel saldırı", "Cinsel taciz", "Cebir ve şiddet kullanarak hürriyetinden yoksun kılma" ve "Şantaj" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine Başsavcılık soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Paylaşılan mesajlar

-Adliyeden arşiv görüntü

17.02.2020 -14.07  Haber Kodu : 200217100


- İstanbul

Başsavcı, Güncel

Kaynak: DHA

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