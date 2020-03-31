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"Cinsel suçlar ve terör suçları kapsam dışında"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar ve terör suçları kapsam dışında.

31.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:21
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar ve terör suçları kapsam dışında. 65 yaş üstü olanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu olanlara konutta infaz geliyor"
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Cahit Özkan, AK Parti, Güncel
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