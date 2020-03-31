"Cinsel suçlar ve terör suçları kapsam dışında"
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar ve terör suçları kapsam dışında.
31.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:21
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar ve terör suçları kapsam dışında. 65 yaş üstü olanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu olanlara konutta infaz geliyor"
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Cahit Özkan, AK Parti, Güncel