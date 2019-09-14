Haberler » Güncel » Haber

Cinsel taciz hükümlüsü eğlence mekanında yakalandı

Bartın'da cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi eğlence mekanında yakalandı.

14.09.2019 18:58Cinsel taciz hükümlüsü eğlence mekanında yakalandı
Bartın'da cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi eğlence mekanında yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 30 ekip dün gece saatlerinde, Gürgenpınarı, Terkehaliller ve Karasu köyü ile Kozcağız beldesindeki 5 eğlence mekanında uygulama yaptı.
Eğlence mekanlarında bulunanların kimlik kontrolleri yapılan uygulamada, küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. (49), yakalandı.
İ.C, jandarma ekiplerince Bartın Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Ayrıca uygulamalarda bir işletmeye sigara içilmesi, bir işletmeye ise çalışanların kimlik bildirimlerini yapmamaktan işlem yapıldı.

Jandarma, Kozcağız, Karasu, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:52 Karşıyaka'da akondroplazili bireylerin çalışacağı hobbit kafe
12:50 Hatay'da hayırseverlerin yaptırdığı cami ibadete açıldı
12:50 3. Pozantı Belemedik Doğa ve Fotoğraf Festivaline doğru
12:50 Galatasaray camiası kahvaltıda kenetlendi
12:50 Adana'da öğrencilere kırtasiye yardımı
12:50 'Gezgin', bir sonraki göç mevsimini bekleyecek
12:49 "Acılı eller"in mesaisi başladı