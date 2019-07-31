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Cinsel taciz şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kadına cinsel tacizde bulunan kişi tutuklandı.

31.07.2019 20:56
Cinsel taciz şüphelisi tutuklandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kadına cinsel tacizde bulunan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan markette gezen H.S. (27), bir müşteri tarafından cinsel tacize uğradığını belirterek polise ihbarda bulundu.
Şikayet üzerine harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri O.T'yi (26) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen O.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ovacık Mahallesi, Başiskele, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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