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Cinsel tacizden aranan firari jandarmadan kaçamadı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 2 yıldır firari durumda bulunan ve cinsel taciz suçundan aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı.

14.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:59Cinsel tacizden aranan firari jandarmadan kaçamadı
'in ilçesinde 2 yıldır firari durumda bulunan ve cinsel taciz suçundan aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında cinsel taciz suçundan aranan ve iki yıldır firari durumunda olan A.K. isimli şahıs İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karesi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile müşterek yapılan çalışma sonucu Yeniköy'de yakalandı. Şüpheli şahsın sorgusu sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Karesi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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