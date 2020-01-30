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Köye gelen jandarmayı gören genç "Beni tutuklamaya geldiler" deyip intihar etti

Isparta'da cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan genç, jandarmanın tekrar köye geldiğini görünce "Beni tutuklamaya geldiler" diyerek intihar etti.

30.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:14Köye gelen jandarmayı gören genç

Isparta'da görüştüğü 14 yaşındaki kızın ailesi tarafından cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan Hasan D, jandarmanın tekrar köye geldiğini görünce av tüfeği ile intihar etti.

"BENİ TUTUKLAMAYA GELDİLER"

Isparta'nın 'a bağlı Çaltı köyünde meydana gelen olay da, aile, 14 yaşındaki kızlarına cinsel taciz uyguladığını iddia ederek Hasan D. hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin üzerine polis ekipleri tarafından Yalbaç adliyesi'nde götürülen Hasan D. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayın ardından Jandarmanın tekrardan köye geldiğini gören genç, yakınlarına, "Beni tutuklamaya geldiler" diyerek av tüfeği ile göğsüne ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan D'yi ambulansla Gelendost Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yolda kalbi duran 22 yaşındaki Hasan D, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Gelendost, Jandarma, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI (4)
SATİEKER:Hicbisucumyok korkumdayok.
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AYBEY:Suçu olmayan kendinden emin insan 1 şeyden korkmaz..lakin rahmetli bir takım hadise sonrası vesveseye düşmüş..kendi eliyle son bulmuştur..
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MUSTAFA AVŞAR:O işler öyle basit yorumlanamaz. Allah şeytanın şerrinden korusun. Yalancı ve iftiracılarla başetmek İstanbul u yeniden fethetmek gibi akıl ve sabır gerektiriyor.
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ADANALI:suçlu şimdide görüştüğü kız kimbilir belkide yaşını gizledi evet kim verecek şimdi bunu hesabını
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