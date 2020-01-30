Köye gelen jandarmayı gören genç "Beni tutuklamaya geldiler" deyip intihar etti

Isparta'da görüştüğü 14 yaşındaki kızın ailesi tarafından cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılan Hasan D, jandarmanın tekrar köye geldiğini görünce av tüfeği ile intihar etti.

"BENİ TUTUKLAMAYA GELDİLER"

Isparta'nın Gelendost 'a bağlı Çaltı köyünde meydana gelen olay da, aile, 14 yaşındaki kızlarına cinsel taciz uyguladığını iddia ederek Hasan D. hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin üzerine polis ekipleri tarafından Yalbaç adliyesi'nde götürülen Hasan D. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayın ardından Jandarmanın tekrardan köye geldiğini gören genç, yakınlarına, "Beni tutuklamaya geldiler" diyerek av tüfeği ile göğsüne ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan D'yi ambulansla Gelendost Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yolda kalbi duran 22 yaşındaki Hasan D, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.