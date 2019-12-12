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Cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Weinstein, davacılarıyla 25 milyon dolar tazminat...

NEW ABD'li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında cinsel taciz iddialarında bulunan kadınlarla 25 milyon dolar tazminat karşılığında anlaştı.

12.12.2019 02:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 02:50Cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Weinstein, davacılarıyla 25 milyon dolar tazminat...
NEW ABD'li yapımcısı Harvey Weinstein, hakkında cinsel taciz iddialarında bulunan kadınlarla 25 milyon dolar tazminat karşılığında anlaştı.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, cinsel taciz suçlamalarından kefalet karşılığı tutuksuz yargılanan Weinstein ve iflas eden film stüdyosunun yönetim kurulu, taciz iddialarında bulunan kadınlarla kendilerine 25 milyon dolar tazminat ödenmesi konusunda ön anlaşmaya vardı.
Mahkeme tarafından da onaylanması gereken anlaşmaya göre hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Weinstein cinsel taciz suçlamalarından sorumlu tutulmayacak.
Weinstein'e dava açan kadınlara ödemeler ise iflas eden film stüdyosunun sigorta poliçelerinden ödenecek.
Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 70'in üzerinde kadın Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu.
5 milyon dolar kefalet
Bir milyon dolar kefalet karşılığında New York'ta tutuksuz yargılanan Weinstein'in kefalet bedeli dünkü duruşmada 5 milyon dolara çıkarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Hollywood, Güncel

Kaynak: AA

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