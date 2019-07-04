04.07.2019 16:27
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Cinsel tacizle suçlanan profesöre kamu görevinden çıkarma cezası

Cinsel tacizle suçlanan profesöre kamu görevinden çıkarma cezası

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'ye cinsel taciz ve saldırı iddiaları nedeniyle kamu görevinden çıkarma cezası verildiği bildirildi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'ye cinsel taciz ve saldırı iddiaları nedeniyle kamu görevinden çıkarma cezası verildiği bildirildi.
YÖK'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Son günlerde medyada geniş yer bulan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin gerçekleştirdiği iddia edilen cinsel taciz ve saldırı fiillerine ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan disiplin soruşturması sonucunda; YÖK'te bugün gerçekleştirilen Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı'nda, Prof. Dr. Hasan Bilgili'ye söz konusu fiiller nedeniyle 'Kamu Görevinden Çıkarma Cezası' verilmesi 'oy birliğiyle' kabul edilmiştir."
Bilgili'nin kamu görevinden çıkarma cezası neticesinde herhangi bir kamu kuruluşu veya vakıf üniversitesinde görev yapamayacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
Ankara Üniversitesi, Güncel

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