Cinsel Tercihini Değiştiren Neslihan Doğrusöz'ün Sevgilisiyle Sarmaş Dolaş Halleri Dikkat Çekti

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ismini duyuran Neslihan Doğrusöz, cinsel yönelimi, son hali ve imajıyla gündeme gelmişti. Youtube'da Sinan Çiçek'in programına katılan Neslihan ve kız arkadaşının samimi halleri ise programa damga vurdu.

Ailesinden ve ilişkisinden bahseden Doğrusöz, cinsiyet değiştirmeyle alakalı bir ameliyat olmayacağını ve bu halinden gayet memnun olduğunu söyledi.

"KENDİMİ BİLDİM BİLELİ MASKÜLEN TARZIM VAR"

Son zamanlarda adından oldukça söz ettiren Neslihan Doğrusöz, yaşadığı değişimi ve özel hayatından şöyle bahsetti. Ben kendimi bildim bileli maskülen bir tarzım var. Makyaj yaptığımda ben yine her zaman maskülenlik vardı. Ben 5 yaşındayken apartmandaki bütün kız çocukları elbiseliyken ben kot pantolon, beyaz gömlek toplu saç falandım. Kendimle yalnız kaldığımda mutlu olduğum için 'Kime ne?' diye soruyorum.

"ŞUAN Kİ HALİMDEN ÇOK MUTLUYUM"

Şuan ki halimden çok mutluyum ve şu an cinsiyet değiştirme ameliyatıyla alakalı araştırma içerisinde değilim. Yaptıran çok arkadaşım var, yaptırılması gerekiyorsa da önümde bir duvar yok."

Neslihan, sunucunun 'Ailenle sosyal medya çıkan haberlerden sonra görüştün mü nasıl karşıladılar?' sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Kız kardeşim bana "Biz senin her zaman yanındayız' diye bir mesaj gönderdi. Benim aldığım bütün kötü yorumlardan sonra günün en güzel cümlesi kız kardeşimden geldi. O yüzden şu an için mutluyum.

"BİR ERKEĞE AİT CİNSEL ORGANIM YOK"

Bir erkeğe ait cinsel organım yok. ben böyleyim bu yolda da ilerleyeceğim. Şu an için farklı bir isimde düşünmüyorum Neslihan iyi. Mahalle baskısından korkmuyorum. Ailem benim için çok kutsal ve onları asla üzmek istemiyorum. Üzmeyeceğimi de düşünüyorum.

"GELEBİLECEK TÜM TEPKİLERE HAZIRIM"

Yeni ilişkisinden bahseden Neslihan Doğrusöz, "Ben çok mutluyum. Hayatımda ilk defa şunu söyleyebiliyorum bir gün her ne olursa olsun böyle bir insan tanıdığım için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Değişimimin arkasında çok kuvvetli, güçlü bir şey yaşıyorum. Bu yüzden de gelebilecek tüm tepkilere hazırım. Bu halimde bedenimde çok memnunum.

SARMAŞ DOLAŞ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Çift, program sonunda sunucunun hediye ettiği parfümleri denedi. Parfümleri boyunlarına sıkan çift, sarmaş dolaş birbirini kokladı. İkilinin bu halleri ise adeta programa damga vurdu.