"Cinsel Hayatı Bıraktım" Açıklamasıyla Gündeme Gelen Okan Bayülgen: Şaka Yaptım

Son verdiği röportajda "Uzun bir hayat için cinsel hayatı bıraktım" açıklamalarıyla gündeme gelen şovmen Okan Bayülgen çark etti.

"UZUN HAYAT İÇİN CİNSEL HAYATI BIRAKIN"

"Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Uzun bir hayat için cinsel hayatı bırakın" diyen Okan Bayülgen, magazin gündeminde oldukça konuşuldu. Kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Bayülgen, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının muhabirine açıklama yaparak şaka yaptığını söyledi.

"ŞAKA YAPTIM, BIRAKMADIM"

2. Sayfa' mikrofonlarına konuşan Okan Bayülgen "Bu sorulardan hep sıkıldığım için böyle şakalar yapıyorum. Benim zaten uzun süreli bir ilişkim var ve çok mutluyum. Bir komedyen bu şakaları yapar. Bu Teoman'ın müziği bırakmasına benzemez. Kimsenin bir şeyi bıraktığı yok." dedi.

"YAPTIKLARINA SAYSIN"

54 yaşındaki Okan Bayülgen'e Nurseli İdiz 2. Sayfa programında "Yaptıklarına saysın, perhize girsin biraz" diyerek yakın arkadaşına gönderme yapmıştı.

Okan Bayülgen, 4 yıldır Selin Atasoy ile birlikte.