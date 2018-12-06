06 Aralık 2018, 14:58
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"Cinsel Hayatı Bıraktım" Açıklamasıyla Gündeme Gelen Okan Bayülgen: Şaka Yaptım

Geçtiğimiz günlerde "Uzun bir hayat için cinsel hayatı bırakın" açıklamasıyla gündeme gelen şovmen Okan Bayülgen, son yaptığı açıklamada şaka yaptığını ve cinsel hayatı bırakmadığını söyledi.

Son verdiği röportajda "Uzun bir hayat için cinsel hayatı bıraktım" açıklamalarıyla gündeme gelen şovmen Okan Bayülgen çark etti.

"UZUN HAYAT İÇİN CİNSEL HAYATI BIRAKIN"

"Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Uzun bir hayat için cinsel hayatı bırakın" diyen Okan Bayülgen, magazin gündeminde oldukça konuşuldu. Kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Bayülgen, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının muhabirine açıklama yaparak şaka yaptığını söyledi.

"ŞAKA YAPTIM, BIRAKMADIM"

2. Sayfa' mikrofonlarına konuşan Okan Bayülgen "Bu sorulardan hep sıkıldığım için böyle şakalar yapıyorum. Benim zaten uzun süreli bir ilişkim var ve çok mutluyum. Bir komedyen bu şakaları yapar. Bu Teoman'ın müziği bırakmasına benzemez. Kimsenin bir şeyi bıraktığı yok." dedi.

"YAPTIKLARINA SAYSIN"

54 yaşındaki Okan Bayülgen'e Nurseli İdiz 2. Sayfa programında "Yaptıklarına saysın, perhize girsin biraz" diyerek yakın arkadaşına gönderme yapmıştı.

Okan Bayülgen, 4 yıldır Selin Atasoy ile birlikte.

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Okan Bayülgenden Dikkat Çeken İtiraf: Cinselliği Bıraktım

Okan Bayülgen
06 Aralık 2018 Perşembe 14:58



YORUMLAR (13)
YETMİŞ3: Okan, Kerimcanla mı takılmaya başladın hayırdır
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ADA: gereksiz bir adam gereksiz bir haber
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HASAN: Ahahaha sen bu dünyaya gelmiş en küçük şakasın zaten :))
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ADANALI: Bak tı ki gencecik kadın başkalarına gidecek, çark etti. Elin kızı senin kirli sakalın için yanında durmuyor. Ha yapsan da mutlu oluyor mu oda ayrı bir konu...
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MANAS: he yaw he. biz de yedikkkk
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