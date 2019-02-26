Cinsiyet Değiştirdiği İddia Edilen Neslihan Doğrusöz, Açıklama Yaptı

Stil yarışmasıyla ismini duyuran Neslihan Doğrusöz, imaj değişikliğine gitti. Tarzıyla dikkat çeken Doğrusöz, artık sadece erkek kıyafetleri giymeyi tercih ediyor. Son günlerde tarzıyla ilgili gündeme gelen Neslihan Doğrusöz, açıklamalarda bulundu.

"YARIŞMADA TOPUKLU AYAKKABI İLE YÜRÜYEMEMEM BİR MESAJDI"

Yarışmadaki zamanlarını anlatan Doğrusöz, " Yarışmada topuklu ayakkabı ile yürüyememem subliminal bir mesajdı. Ben kürkümü üstüme giyip, stiletto, ayakkabılarımı çekince mağazaya gittiğimde Neslihan hanım hoş geldiniz diyorlar. Deri montumu ve postallarımı giydiğimde ne kadar cool derler.Bu zamana kadar Neslihan hanım olmak zorunda kalmışım" dedi.

"BARBİE İLE OYNAYAN BİR KIZ OLMADIM"

Doğrusöz açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Tertemiz bir hayat yaşamak istiyorsan. Kendini keşfetmen gerekir. Ben kendimi çok küçükken keşfettim, hiç Barbie bebekle oynamadım"

"AMELİYAT OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Ameliyat olmayı düşünmüyorum. Vücut ve kas yapmayı düşünüyorum. Kız arkadaşım var fitnessta Türkiye şampiyonu, onunla yaşıyorum. Beni her gün tavukla besliyor."

"İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLİRİM"

"Arkadaşlarım Tuna diyor, gelen mesajlarda da ismimi değiştirmemi istiyorlar."