Haberler » Magazin » Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel, evlilik kararı aldı - Magazin

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel, evlilik kararı aldı

Ameliyatsız cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren DJ Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel aşk yaşamaya başladı. Dün bir hastane çıkışı konuşan Demirel, ailelerin tanışacağını ve evlenmeyi düşündüklerini söyledi.

07.01.2020 08:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:54

Katıldığı moda programıyla ünlenen ve sonrasında cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek Neslihan olan adını Doruk Doğrusöz olarak değiştiren DJ, sporcu sevgilisinden ayrıldıktan sonra şarkıcı Sevda Demirel ile el ele görüntülendi. Dün rahatsızlanarak hastanelik olan çiftten Demirel, muhabirlerle sohbet ederken evlilik bombasını da patlattı.

"DORUK'UN BİR FOTOĞRAFINA AŞIK OLDUM"

Rahatsızlandığı için apar topar sevgilisiyle hastaneye giden Sevda Demirel, hastane önünde kendilerini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Uçankuş mikrofonlarına konuşarak ilişkisinden ve Doğrusöz'e nasıl aşık olduğunda bahseden Sevda Demirel, "Ben Doruk'un bir tane fotoğrafına aşık oldum. Fakat aşkımı ona hissettiremedim. Ben ilk defa böyle bir şey hissettim. Acayip bir enerjisi var ve çok yakışıklı" şeklinde konuştu.

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI

Doruk Doğrusöz ise yeni ilişkisi hakkında "Her şey güzel gidiyor" dedi. Evlilik ile ilgili konuşan Doğrusöz "Neden olmasın" diyerek evlilik sinyalini verdi.

"SELİN CİĞERCİ DE EVLENDİ, BİZ YUVA KURMAK İSTİYORUZ"

Yarın annesinin yanına geleceğini ve iki ailenin bir araya gelip yemek yiyeceklerini duyuran Sevda Demirel sözlerine şöyle devam etti: "Türk halkının ne gördüğü umurumda değil. Bugüne kadar Türk halkı birçok şeyi tolere etti. Selin Ciğerci de evlendi, biz yuva kurmak istiyoruz."

EL ELE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ikilinin birliktelikleri önceki akşam Harbiye'deki bir mağazadan çıkarken yakalanmalarıyla ortaya çıkmıştı. El ele görüntülenen ikili, flashların patlamasıyla kısa bir panik yaşasa da sonrasında rahat tavırlarıyla dikkat çekmişti.

Sevda Demirel ile cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz el ele görüntülendiSevda Demirel ile cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz el ele görüntülendi

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel, evlilik kararı aldı

sevda demirel, Magazin

Kaynak: Diğer


HABER YORUMLARI (3)
LEYLA: Allah hepinizin cezasını versin. ülkenin ahlakını bozan pis mahlukatlar.
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
EBRU: ne tarafa kusuyoruz ?
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
EDA: bir an önce bunların tedavi görmesi lazım aklı dengeleri yerinde değil
Yayından Kaldır
10 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

08:43   Berna Laçin 30 yıl sonra sahnede - Magazin
08:38   Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel, evlilik kararı aldı - Magazin
08:33   Damla Ersubaşı: Dudaklarım doğal - Magazin
08:33   Ece Çeşmioğlu: Doğu sürprizlerle dolu - Magazin
08:20   Gülşen, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini ikiye böldü - Magazin
07:58   Kadın dizisinin 78. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şirin, işlediği cinayeti itiraf etti - Magazin
23:03   Mucize Doktor'da beklenen aşk sahnesi geldi! Ali ve Nazlı'nın lunapark macerası - Magazin
22:30   Aleyna Tilki'nin sevgilisi kesenin ağzını açtı! Servet değerinde hediye - Magazin
7.01.2020 09:25:07