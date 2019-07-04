04.07.2019 11:26
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Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı

Belçika'da, cinsiyet değiştiren 17 yaşındaki genç, kadın kimliğiyle eğlenmeye çıktığı ilk gece tecavüze uğradı. Talihsiz genç kadın, üç kişinin toplu tecavüzünden erkeklerden birinin cinsel organını ısırarak kurtulduğunu söyledi.

Belçika'nın Antwerp kentinde cinsiyet değiştiren 17 yaşındaki genç, kadın kimliğiyle eğlenmeye çıktığı ilk gece bir adamın tacizine uğradı. Talihsiz genç kadın, hava almak için dışarı çıktığında 2 erkek daha onu takip edip zorla taksiye bindirdi. Genç kadın, götürüldüğü dairede 3 kişi tarafından tecavüze uğradığını söyledi.

CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ, TACİZE UĞRADI

İngiliz Daily Mail gazetesine yansıyan habere göre; cinsiyet değiştiren genç, geçen yıl 22 Haziran'da Antwerp'teki Red & Blue adlı gay kulübe gitti. Burada 34 yaşındaki bir adamın tacizine uğradı.

2 ERKEK DAHA ONU TAKİP ETTİ

Biraz hava almak için dışarı çıktığında ise söz konusu şahısla birlikte yaşları 24 ve 25 olan iki erkek daha onu takip etti ve zorla bir taksiye bindirdi.

3 ADAM SIRAYLA TECAVÜZ ETTİ

İddiaya göre; haberde adı anılmayan 24 yaşındaki adam takside elle tacize başladı. Sonrasında talihsiz genci Deurne semtindeki bir daireye götürdüler. Yerel medya, üç adamın sırayla cinsiyet değiştiren gence tecavüz ettiğini yazdı.

CİNSEL ORGANINI ISIRARAK KURTULDU

Vahşetten tecavüzcülerinden birinin cinsel organını ısırarak kurtulduğu ifade edilen gencin avukatı, müvekkilinin tecavüzcülerden 7 bin 850 Euro talep ettiğini söyledi.

6 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Bu arada Antwerp Savcılığı, üç şüpheli için altı yıl hapis cezası istiyor.

Şüphelilerden ikisi tecavüz iddialarını yalanlarken, 34 yaşındaki zanlı ise cinsel ilişkiye girdiklerini fakat bunun rızayla gerçekleştiğini savunuyor.

Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı
Belçika, Genç, 3. Sayfa, Dünya, Güncel

YORUMLAR (11)
SOKRATES: 7 bin 850 Euro talep ediyor. . . Neden küsuratlı para istenilmiş :D
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DESCARTES: ''Düşünüyorum öyleyse varım.
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SARNIÇ: DÜŞÜN BAKALIM NEDEN?
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1 4
CEMALCCC: Ameliyat fazla başarılı olmuş , doktoru tebrik etmek lazım. Hem niye şikayet etmiş anlamadım.
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YATACAK YERİNİZ YOK: igrenc ötesi
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ŞENAY: Kadın olmak zor. ....bunu daha iyi anlamışsınızdır değil mi?
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MUHAMMED YILDIZ: Kadını, erkeği yok aslında:İnsan olmak zor!
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33 1
ADINIZI YAZIN: Maalesef zor.
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1 0
SAMSAF: BU OLAYLA ALAKASI NEDİR?
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2 1
KILAVUZ: Kadın olmak zordur ama kadınında ahlak dışı yerlerde bulunmaması gerekir.
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3 1
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