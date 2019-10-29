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Cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak isteyince kan aktı

Konya'da cinsiyet değiştirmek için tedavi gördüğü ileri sürülen Özlem K., sevdiği İ.K. adlı kızı evinden kaçırmak istediği sırada buna engel olmaya çalışan İ.K.'nin kuzeni Şenol K.'yi tabancayla vurarak karnından yaraladı.

29.10.2019 10:53

Konya'nın Emirgazi ilçesinde, cinsiyet değiştirmek için tedavi olduğu öne sürülen Özlem K. (27), sevdiği İ.K. adlı kızı evinden kaçırmak istedi. Özlem K., buna engel olmaya çalışan İ.K.'nin kuzeni Şenol K.'yi (43) tabancayla vurarak, karnından yaraladı. Çıkan arbedede dövülen Özlem K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KIZLARINI İKNA EDİP EVE GETİRDİLER

Yunak'ta oturan ve cinsiyet değiştirmek için tedavi gördüğü ileri sürülen Özlem K., iddiaya göre, İstanbul'da yaşayan, sevdiği B.E. adlı kız sayesinde bir süre önce İ.K.'nin ailesiyle tanıştı. Bir süre sonra B.E. ile arası bozulan Özlem K., İ.K. isimli kızı sevmeye başladı. Özlem K., Emirgazi'de oturan İ.K.'yi evinden kaçırdı. İ.K.'nin kaçırılması üzerine araştırma başlatan aile bireyleri, Özlem K. ve kızlarının Beyşehir'de olduğunu öğrendi. Bunun üzerine ikilinin yanına giden aile, dönmeye ikna ettiği kızları İ.K.'yi evlerine getirdi.

"KENDİMİ VURURUM"

Aile bireyleri, daha sonra jandarmaya gidip, Özlem K. hakkında şikayetçi oldu. Bunu öğrenen Özlem K. de dün öğle saatlerinde Emirgazi'ye gidip, İ.K. ile yeniden kaçmak istedi. Aile, engel olmaya çalışınca yanında getirdiği, babasına ait ruhsatsız tabancayı başına dayayan Özlem K., ''Kendimi vururum. İ.K.'yi bana vereceksiniz'' dedi.

ARBEDE ÇIKTI, KAN AKTI

Özlem K., bu sırada çıkan arbedede, ikiliye engel olmaya çalışan, İ.K.'nin amcasının oğlu Şenol K.'ye 2 el ateş etti. Kanlar içinde kalan ve karnından yaralanan Şenol K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arbedede dayak yiyen Özlem K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak isteyince kan aktı

Emirgazi, Konya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


YORUMLAR (30)
ANTEP KALESİ:Yine Konya
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0 0
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MUSTAFA:merak etmeyin hepsinin sonu geldi dünyadaki islam ülkelerinde yaşanan tüm olaylar bu yüzden oluyor zaten Allah tüm kendine müslüman diyenleri bakın müslüman olanları demiyorum döverek zalimlerle hizaya getiriyor tüm bunlar tamamlandığında halifesini gönderip zalimleri hizaya getirecek mantıken düşünün şimdi mehdi gelse islam şu sizin ki değil dese kim gider arkasından o yüzden müslümanım diyenler dayak yemeden adam olmaz sağ kalanlara da tüm dünyada laf bile söyleyen kalmıyacak da canınız ne ist
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1 5
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ADINIZI YAZIN:Allah akıl fikir versin ne mehdisi ? Diyelimki Hadi var böyle müslümanlarami gelir ? Her türlü pisliği yerler sonra elhamdülillah müslümanim derler Hem mehdi olsaydı başta diyanet işleri bankadaki milyarlarca tutarindaki faizi kendi aralarinda yemezlerdi
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0 1
MECHUL ASKER:Sen ne diyor ben anlamiyor yoksa sen boş konuşuyor..
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3 1
MEHDİ:Olmayan biseye inanip tapma korkaklarin felsefesidir.gelismemislerin isidir.be Zaman agactan ineceksiniz.21.yüzyildasiniz
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1 2
AJDA:BENDE KIZ ARKADAŞIMI VERMESELER KAÇIRACAM
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2 4
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DOÇENT BEY:konya gibi müslüman bir şehre yakışmadı
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12 28
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MECHUL ASKER:Konyami müslüman ? kenya konyadan daha müslüman..
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9 1
MALLOS NİYE GÜZELİM DİGER İLLERİMİZ:HACLI GiLLERDENMi??? Bide Docent Beymis SENDEKi DOCENTLiK AHIRIMDAKi 4 NALLI DOCENTLiGi OLSA GEREK
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7 5
AHADA:Şimdi bu kişi kadınlar koğuşundamı cezasını çekecek, yoksa erkekler koğuşundamı?
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32 3
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