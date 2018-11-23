Cinsiyet Eşitsizliği ile Mücadele Birleşik Krallık'a 150 Milyar Sterlin Katkı Sağlayabilir

23 Kasım 2018 Cuma 17:27



23 Kasım 2018 Cuma 17:27

İşe Alım ve İstihdam Konfederasyonu'nun (REC), raporuna göre cinsiyet eşitsizliği ile ilgili eylemin 2025 yılına kadar Gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) 150 milyar sterlin katkıda bulunabileceği belirtildi.Cinsiyet eşitsizliği ile mücadele, ülkenin 840 bin ilave kadın çalışanı işe almasını, kadınların günde 30 dakika fazla iş yapmasını ve daha üretken sektörlere daha fazla kadın istihdam etmesini gerektiriyor.Rapor, en yüksek ücretli sektörlerde erkekler çalıştığını gösterirken, cinsiyete göre ödeme raporlarında eskiye oranla değişiklik olduğunu, özel sektör işverenlerinin yüzde 35'inin, kurumların ise yüzde 24'ünün bunu yüksek bir öncelik olarak gördüğünü ortaya çıkardı.Hampton Alexander Review tarafından yayınlanan yakın tarihli bir raporda, kurullardaki kadın sayısının artmasında kaydedilen ilerlemenin yavaş olduğunu belirtildi. - İstanbul