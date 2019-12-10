Cip ağaca çarptı: 5 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan cipin ağaca çarptığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Manavgat'ın Side Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem Çamlıkaya yönetimindeki 07 AEF 047 plakalı cip, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipte bulunan ve hayati tehlikesi olan sürücü Muharrem Çamlıkaya ile Musa Baldanoğlu sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye, Murat Özkan, Özgür Yılmaz ve Mustafa Şahbaz ise Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Musa Baldanoğlu yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.