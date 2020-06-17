Cip ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıADANA'da, cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Muhammed Hannure yaşamını yitirdi.

17.06.2020 21:26 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:00
Cip ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
ADANA'da, cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Muhammed Hannure yaşamını yitirdi. İki araçtaki 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 19.45 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi D-400 yolu ile Sümbül Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Muhammed Hannure'nin kullandığı 01 MA 5036 plakalı motosiklet, Alparslan T. yönetimindeki 01 ABL 205 plakalı cip ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Hannure'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan cip sürücüsü Alparslan T. iki araçta yolcu konumunda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Muhammed Hannure'nin cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cip ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Suriye, Adana, Güncel, Haber

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