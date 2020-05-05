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Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıAntalya'da tali yoldan ana yola çıkan otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

05.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:59
Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'da tali yoldan ana yola çıkan otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah 08.00 sıralarında Antalya- Burdur Karayolu'nda meydana geldi. Kullandığı 07 CUN 87 plakalı otomobil ile Döşemealtı İlçesi Selimiye Mahallesi'nden tali yoldan çıkan Yunus Emre Güngör (43), Antalya'dan Burdur istikametine gitmekte olan Çağrı Gümüşlü'nün (40) kullandığı 07 CGR 94 plakalı cip ile çarpıştı. Güngör'ün kullandığı otomobil kazanın şiddetiyle taklalar atarak refüje düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada cip sürücüsü Çağrı Gümüşlü yaralı olarak çıkartılarak hastaneye götürülürken, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilinden çıkartılan Yunus Emre Güngör olay yerinde hayatını kaybetti. Yunus Emre Güngör'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Emre Güngör, Antalya, Güncel, Haber

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