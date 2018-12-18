Cip ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Adana
'nın Seyhan
ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Abdi İpekçi
Caddesi'nde Caner Dörtler
'in kullandığı 01 EOZ 26 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 CMR 83 plakalı cip çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Dörtler, Gökhan Doğru
ile ismi belirlenemeyen bir kişi otomobilde sıkıştı. İtfaiye
ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Adana Şehir Hastanesi
ile Çukurova Üniversitesi
(ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Kullanılamaz hale gelen araçlar, incelemenin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.
Dörtler,Seyhan,Adana
Kaynak: AA