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Cip tarlaya uçtu: 3 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, tarlaya uçtu.

21.10.2019 18:28Cip tarlaya uçtu: 3 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

İnegöl'den Deydinler Mahallesi'ne giden Ayfel Cantürk (60) yönetimindeki 16 KGM 09 plakalı cip, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Ağaca çarparak duran cipteki, sürücü Cantürk ile Ahmet Türklay (65) ve Esma Türklay (62) yaralandı. 3 yaralı da kaza yerine sevk yerine sevk edilen 112 ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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