Cip, TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı

Cip, TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralıTEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde cip önünde ilerlemekte olan TIR'a çarptı.

03.07.2020 14:10 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:18
Cip, TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı
TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde cip önünde ilerlemekte olan TIR'a çarptı. Dorsenin altına giren cipte bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hüseyin Okçu (52) idaresindeki 20 ADE 897 plakalı cip önünde ilerlemekte olan Latif Okçular idaresindeki 31 P 4316 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Cip, TIR'ın dorsesinin altına girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Kazada, sürücü Hüseyin Okçu ve Kamil Balay (55) araçta sıkışarak hayatlarını kaybederken, aracın arka koltuğunda bulunan Asiye Türker (62) ise ağır yaralandı. Yaralanan kadın 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 kişinin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Cipte bulunanların Bolu Abant'ta şirketin dijital para ile ilgili düzenlediği bir toplantıya gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Cip, TIR’ın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Bolu, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Cip, TIR'ın altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:37: Gercüş'te 1 ev, karantinaya alındı - Haber 14:37: Muğla'da ruhsatız silah ve içki operasyonu - Haber 14:37: Eylül'ü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi - Haber 14:36: Kayseri'de minibüs sondaj kamyonuna çarptı: 6 yaralı - Haber 14:36: BARTIN Ormanda ıhlamur toplarken öldü - Haber 14:27: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama - Haber 13:15: Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda üçüncü patlama gerçekleşti - Haber 14:36: Kemal Sunal vefatının 20'nci yılında mezarı başında anıldı - Magazin 12:20: Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı - Haberler 18:55: ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde - Haber