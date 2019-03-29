Cıp Travel Antalyaspor, Avrupa'yı Hedefliyor

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Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadele eden CIP Travel Antalyaspor, Avrupa hedefine doğru adım adım ilerliyor. CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı Antrenörü Fatih Işık, kalan 5 maçı da kazanıp Avrupa kupaları hedefine ulaşmak istediklerini söyledi. Haftanın değerlendirmesini yapan Işık, geçtiğimiz hafta oynanan İzmir Büyükşehir Belediyespor maçı ile ilgili olarak, "Kendi evimizde ve seyircimizin önünde zorlu bir karşılaşma oynadık. İlk yarıda savunma direncimiz, yakaladığımız hızlı hücum fırsatları ve akıllı oyunumuzla 15-7'lik ciddi bir skor avantajı ile soyunma odasına gittik. İkinci devrede, son 8 dakikaya girerken 8 sayılık bir avantaj elde ettik. Bu dakikadan sonra genç ve daha az dakika bulan oyuncularımızı görmek istedim. Maçı 3 farkla, 27-24 kazanmayı bildik. Oyuncularıma bu galibiyet nedeniyle teşekkür ediyor ve onları kutluyorum" dedi.Artık ligin son haftalarına girildiğini hatırlatan antrenör Fatih Işık, "Önümüzde oynayacağımız 5 maçımız var. Bu karşılaşmaları kazandığımız takdirde Avrupa kupalarına gitmek için çok büyük bir avantajımız olacak. Tabi ki adım adım ilerlemek gerekiyor" diye konuştu.Bu hafta cumartesi günü saat 13.00'te Ankara'da Maliye Milli Piyango ile karşılaşacaklarını ifade eden Işık, "Bu maçta tek hedefimiz galibiyet. Ankara'da oynayacağımız maçın çok zor olacağını biliyoruz. Hafta boyunca hem kondisyon hem de mental olarak hazırlıklarımızı en üst düzeyde gerçekleştirdik. Bu maçı da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Taraftarlara da seslenen Işık, "Yolun sonu Avrupa diye düşünüyoruz. İnşallah bu başarıyı taraftarımıza ve kulübümüze hediye etmek istiyoruz. Özellikle iç sahadaki maçlarımızda desteklerini bekliyoruz. Biz Antalyasporuz, bizi izlemeye devam etsinler" dedi. - ANTALYA