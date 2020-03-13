Menü
Haberler ›› Güncel ››Cipe çarpan motosikletteki Mevlüt öldü, 2 arkadaşı yaralı - Güncel

Cipe çarpan motosikletteki Mevlüt öldü, 2 arkadaşı yaralı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde cipin yanından geçerken aynaya çarpmarak savrulan motosikletin sürücüsü Mevlüt Can Kılcı (15) yaşamını yitirdi, arkasında oturan 2 arkadaşı yaralandı.

13.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:39
Cipe çarpan motosikletteki Mevlüt öldü, 2 arkadaşı yaralı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde cipin yanından geçerken aynaya çarpmarak savrulan motosikletin sürücüsü Mevlüt Can Kılcı (15) yaşamını yitirdi, arkasında oturan 2 arkadaşı yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yarenler Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı'nda meydana geldi. Mevlüt Can Kılcı, yönetimindeki plakasız motosikletle, Orhan Ö.'nün kullandığı 06 FD 7668 plakalı cipin iddiaya göre sağından geçmek istedi. Kılcı, motosikleti ile cipin aynasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet refüje savruldu. Kazada başında kask bulunmayan Mevlüt Can Kılcı ve arkasında oturan Hakkı Cura (14) ile Batuhan Yıldırım (14) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mevlüt Can Kılcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cip sürücüsü Orhan Ö. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Mevlüt Can, Akşehir, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Güncel
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi Güncel
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek Güncel
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet Güncel
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet