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Cipin çarptığı yaya öldü

İstanbul Fatih'te cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

20.11.2019 04:50 | Son Güncelleme: 20.11.2019 04:52
Fatih'te cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Vatan Caddesi'nde istikametinde seyreden 49 AAE 135 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek yayaya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından ölen kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazadan sonra kaçan cipin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Cipin çarptığı yaya öldü

Vatan Caddesi, İstanbul, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA


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