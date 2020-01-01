Haberler » 3. Sayfa » Cipin motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü - Haberler

Cipin motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hareket halindeki cipin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

01.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:12 Cipin motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü
'ın Ereğli ilçesinde hareket halindeki cipin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y.'ye ait 34 BB 5627 plakalı Cip hareket halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak çevredekilerinde yardımı ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Cipin motor kısmında hasar meydana gelirken yangında herhangi bir yaralanma olmadı. - ZONGULDAK

Zonguldak, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:14   Kan donduran cinayet! Eski savaş pilotu amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu - Haberler
18:07   Avrupa'da komşularının gürültüsünden en şikayetçi halk hangi ülkede? - Haberler
17:52   Duyuların interneti: Düşünce 2030'a kadar hangi 10 güce sahip olacak? - Haberler
17:52   Almanya: Hayvanat bahçesindeki yangında en az 30 hayvan can verdi - Haberler
17:46   İdlib'de ölü sayısı 9'a yükseldi - Haberler
17:17   Nihal Olçok'tan Bülent Arınç'a: Şahsi meseleniz için ne antetli kağıdı ne de konumunuzu kullanamazsınız - Haberler
17:01   Son yağışlar İstanbul'da barajları yüzde 4 doldurdu - Haberler
15:37   Ankara'daki faciada yürek yakan detay! Yardım etmek isterken canından oldu - Haberler
15:14   Otobüs şoföründen aracı durdurarak yaşlı adamın yardımına koştu - Haberler
14:30   Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti - Haberler
1.01.2020 18:19:04