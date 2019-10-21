Haberler » Güncel » Cipiyle, yol kenarında mama yiyen köpeğe böyle çarptı

Cipiyle, yol kenarında mama yiyen köpeğe böyle çarptı

BURSA'da, cipiyle, yol kenarında mama yiyen sokak köpeğine çarpan K.B. (29), şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

21.10.2019 12:41Cipiyle, yol kenarında mama yiyen köpeğe böyle çarptı

BURSA'da, cipiyle, yol kenarında mama yiyen sokak köpeğine çarpan K.B. (29), şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan köpeğin bir süre kıvrandıktan sonra gözden kaybolması, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde 18 Ekim'de meydana geldi. 16 NCT 48 pakalı cipiyle seyir halinde olan K.B., yol kenarına hayvanseverler tarafından bırakılan mamayı yiyen köpeği görünce, direksiyonu üzerine kırdı. K.B., köpeğe çarptıktan sonra da yoluna devam etti.

Cip hızla uzaklaşırken, yaralanan köpek, bir süre kıvrandı, ardından da gözden kayboldu. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Durumu fark eden çevredekiler, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü K.B.'yi evinde gözaltına alındı. K.B., karakolda verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, serbest bırakılan sürücü K.B., büyük tepki topladı.



Akçalar, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi, terör örgütlerinin kalemşörlerinden değil, bizden dinleyin"
13:58 Kadıköy ve Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
13:58 Sri Lanka'da dang humması 74 can aldı
13:58 STSO Gürün'de istişare toplantısı düzenledi
13:53 Vicdansız sürücü yolun kenarında duran köpeği böyle ezdi
13:53 Başkan Kopal: "Halkın sağlığını bozanların cezası hapis olmalı"
13:58 Gezi eylemleri sırasında ölen Mehmet Ayvalıtaş davasında 6 yıl sonra karar
21.10.2019 14:00:05