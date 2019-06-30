30.06.2019 16:35
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Çıplak eliyle yakaladığı yılanla oynadı

Çıplak eliyle yakaladığı yılanla oynadı

BURSA'da, Erdoğan Bitirim (35) evindeki yılanı, çıplak elle yakaladı.

BURSA'da, Erdoğan Bitirim (35) evindeki yılanı, çıplak elle yakaladı. Hayvanla bir süre oynayan Bitirim, daha sonra yılanı doğaya bıraktı. Bitirim'in yılanla oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, İnegöl ilçesi kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Erdoğan Bitirim, evinde yılan olduğunu fark edince, çıplak eliyle hayvanı yakaladı. Daha sonra elinde yılanla dışarı çıkaran Bitirim, hayvanla bir süre oynadı. Çevredekiler şaşkınlık yaşarken, Bitirim 1,5 metre uzunluğundaki yılanı bir süre sonra doğaya saldı.
Bitirim'in yılanla oynadığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


- Bursa
Kaynak: DHA
Bursa , Güncel

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