Çıplak Fotoğrafları, ABD'nin Güzellik Kraliçesi Olan Öğretmenin Başını Yaktı

ABD'nin Kentucky eyaletinde 2014 yılında güzellik kraliçesi seçilen ve daha sonra öğretmenlik mesleğine geri dönen 28 yaşındaki sekizinci sınıf öğretmeni Ramsey Bearse, 15 yaşındaki erkek öğrencisine çıplak fotoğraf gönderdiği gerekçesi ile tutuklandı.

ÖĞRENCİ VELİSİ FOTOĞRAFLARI YAKALADI

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir öğrenci velisi, oğlunun cep telefonunda öğretmenine ait çıplak fotoğrafları görünce durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer, öğretmenin öğrencisine çıplak fotoğraf gönderdiğini kabul ettiğini ve başka öğrencilere de gönderilip gönderilmediğini araştırdıklarını söyledi. Olayın ardından ABD'nin Kentucky eyaletinde 2014 yılında güzellik kraliçesi seçilen öğretmen Ramsey Bearse, gözaltına alınarak tutuklandı.

OKUL YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPTI

Bearse'nin görev yaptığı okul, konuyla ilgili velileri bilgilendirerek kişisel konularda yorum yapmayacaklarını ama olayın adli yönünün takipçisi olacaklarını ve öğrenci güvenliğinin kendileri için birinci öncelik olduğunu söyledi.