Çıplak fotoğrafları basına sızan ABD'li vekil: İntihar etmek istedim

ABD'de Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Katie Hill'in, geçtiğimiz aylarda; çıplak halde esrar içtiği ve kadın yardımcısıyla öpüştüğü fotoğraflar basına sızmıştı. Fotoğraflarda vekilin bikini bölgesinde Nazi simgesi olarak bilinen Demir Haç dövmesi bulunması da dikkat çekmişti. Suskunluğunu bozan vekil, olaydan sonra intihar etmek istediğini ancak ailesine acı yaşatmamak için vazgeçtiğini açıkladı.

Çıplak fotoğrafları basına sızdıktan sonra istifa eden ABD'de Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Katie Hill, yaşadıklarını New York Times gazetesine anlattı.

"KABUS GİBİYDİ"

Hill, "Birçok insanın içinde çıplak oldukları, tuzağa düştükleri ve kaçmaya çalıştıkları kabusları vardır. İstifa edeceğim günlerde, hayatım tıpkı herkesin en kötü kabusu gibiydi" ifadelerini kullandı. Hill ayrıca şahsi bilgilerinin sızdığı dönemde titreme ve ağlama nöbetleri geçirdiğini belirtti.

İNTİHAR ETMEK İSTEMİŞ

Olayın yaşandığı süreçte intihar etmek istediğini söyleyen vekil, ailesine daha fazla acı vereceğini düşünerek vazgeçtiğini itiraf etti. Hill, "Birdenbire ve tamamen her şeyin bitmesini istedim ancak zaten insanları yeterince üzdüğümü düşündüm. İntihar etmemin aileme etkisi ne olurdu, erkek ve kız kardeşime?" şeklinde konuştu.

İSTİFA ETMİŞTİ

Demokrat Parti'nin genç ve gözde isimlerinden biri olan 32 yaşındaki Hill, "Bu, hayatta yapmak zorunda kaldığım en zor şey, ama seçmenlerim, toplumum ve ülkemiz için en iyisinin bu olduğuna inanıyorum" diyerek istifa etmişti.