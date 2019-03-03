Çıplak Fotoğrafları İnternette Satışa Çıkan Genç Kız, Kendini Astı

Meksika'da 19 yaşındaki bir genç kız, çıplak fotoğrafları sosyal medyada satılınca kendini astı.
UYGULAMA KURBANI OLDU
Julissa isimli genç kız, 300'den fazla kadının fotoğraflarının yer aldığı Packs de Monclova isimli uygulamanın kurbanı oldu. Fotoğraflarının uygulamaya düşmesinin ardından depresyona giren Julissa, evinin banyosunda ölü bulundu.
POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Meksika'yı sarsan intiharın ardından polis söz konusu uygulamayı mercek altına aldı. Packs de Monclova'nın çıplak fotoğrafları nasıl elde ettiği gizemini koruyor.
Polis, Meksika, 3. Sayfa, Dünya