03 Mart 2019, 13:18
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Çıplak Fotoğrafları İnternette Satışa Çıkan Genç Kız, Kendini Astı

Packs de Monclova isimli uygulamada çıplak fotoğrafları satışa çıkan genç kız, depresyona girip kendini astı.

Meksika'da 19 yaşındaki bir genç kız, çıplak fotoğrafları sosyal medyada satılınca kendini astı.

UYGULAMA KURBANI OLDU

Julissa isimli genç kız, 300'den fazla kadının fotoğraflarının yer aldığı Packs de Monclova isimli uygulamanın kurbanı oldu. Fotoğraflarının uygulamaya düşmesinin ardından depresyona giren Julissa, evinin banyosunda ölü bulundu.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Meksika'yı sarsan intiharın ardından polis söz konusu uygulamayı mercek altına aldı. Packs de Monclova'nın çıplak fotoğrafları nasıl elde ettiği gizemini koruyor.

Polis, Meksika, 3. Sayfa, Dünya


YORUMLAR (8)
VATANDAŞ: Yazıklar olsun Musa Öztürk denen yobaza.Halka karşı hesap veremiyorsan ne diye belediyeye aday oluyorsun.Sana hakkını arayan vatandaşı küçük düşürme hakkını kim verdi yobaz.
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BERRAK SULAR: İNSAN ZATEN NE DIYE ÇIPLAK FOTOĞRAFINI ÇEKER KI..? Ya yanlişlikla birine gönderirsen..Veya birisi görürse ?
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....: Komedi degmezdi
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ANTİYOBAZ: iyi olmus ulan ciplak fotoraflarin internette ne isi var
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L: Evet bu sebepten insanin canina kiymasi cok aci, lakin bu devirde insanin, internet ile baglantisi olan herhangi bir cihazin hacklenip icindeki bütün bilgi ve birikimlerin ele gecirilebilecegini bilerek hareket etmeli
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