25.06.2019 15:10
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Amcasının kızına cinsel istismarda bulunan sapık, hakim karşısına çıktı

Kayseri'de amcasının kızını, ele geçirdiği çıplak görüntüleriyle tehdit ederek cinsel istismarda bulunan İ.A hakim karşısına çıktı. Cinsel istismara uğrayan genç kız, mahkemede, "Benim hayallerimi yıktılar, gençliğimi mahvettiler." diyerek ağladı.

Kayseri 'de İ.A. (27), amcasının kızı A.A.'ya (19), ele geçirdiği çıplak görüntüleriyle tehdit ederek, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 30 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Duruşmanın ardından iki tarafın yakınları kavga ederken, A.A. "Benim hayallerimi yıktılar, gençliğimi mahvettiler" diyerek ağladı.
Geçen Şubat ayında meydana gelen olayda işçi İ.A, kuzeni A.A'nın çıplak görüntülerini ele geçirip, bu görüntülerle tehdit etti. İ.A., evine bırakma bahanesiyle aracına aldığı A.A.'ya, boş bir araziye götürüp cinsel istismarda bulundu. A.A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

30 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İ.A., 'nitelikli cinsel istismar' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıktan şikayetçi olan A.A., "Beni görüntülerle tehdit etti. Kafede oturduktan sonra 'gel seni evine bırakayım' dedi. 'Yok ağabey, şuradan şurası, ben giderim' dedim. Annesiyle konuşuyor gibi yapıp, hastane tarafına gideceğini söyledi. O sıra amcam hasta olduğu için 'tamam' dedim. Issız bir alana götürüp istismarda bulundu" dedi.

Sanık İ.A. ise suçsuz olduğunu öne sürerek, "İddiaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi. Duruşmada 4 kişi tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, sanık İ.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İKİ TARAF KAVGA ETTİ

Duruşmanın ardından iki tarafın yakınları arasında adliye koridorunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Adliyede birbirine giren aralarında kadınların da bulunduğu iki grup, polis ve jandarmanın müdahalesiyle dışarıya çıkarıldı. Grup arasında bulunan A.A. "Benim hayallerimi yıktılar, gençliğimi mahvettiler" diyerek ağladı. A.A.'yı adliye önünde yakınları teselli etmeye çalıştı. İki grup, daha sonra adliyeden ayrıldı.

Amcasının kızına cinsel istismarda bulunan sapık, hakim karşısına çıktı
Kaynak: DHA
kavga , Kayseri , 3. Sayfa , Güncel

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YORUMLAR(1)
DERYA:HAKSIZ EDEPSİZ OLUNCA HAKLI SUÇLU OLURMUŞ. BAKIN İSTİSMARDA BULUNANLARIN YAKINLARINA HEPSİ BİRBİRİNDEN ZEYTİNYAĞI. . . EDEPSİZLİKLERİYLE BASTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR İNSANLARI. YAKINLARINA DA BUNU SAVUNANA DA HAPİS CEZASI VERİLSİN.
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