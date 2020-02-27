Haberler » Güncel » Çıplak görüntüyle şantaja 3 tutuklama (2) - Haber

Çıplak görüntüyle şantaja 3 tutuklama (2)

ŞANTAJ ZANLISI, ARANAN GASPÇI ÇIKTIAntalya'da, internetten tanışıp, yarı çıplak görüntülerini çekerek, şantaj yaptıkları H.B.Y.'den 3 bin lira aldıkları sırada polis tarafından yakalanan 4 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

27.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:34Çıplak görüntüyle şantaja 3 tutuklama (2)

ŞANTAJ ZANLISI, ARANAN GASPÇI ÇIKTI

'da, internetten tanışıp, yarı çıplak görüntülerini çekerek, şantaj yaptıkları H.B.Y.'den 3 bin lira aldıkları sırada polis tarafından yakalanan 4 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan Yunus Emre S.'nin, 19 Kasım 2019 tarihinde, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki inşaatın 4'üncü katında, Z.Y.'ye tehditle cinsel saldırıda bulunup, telefonunu gasbeden kişi olduğu ortaya çıktı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, bölgedeki 50 güvenlik kamerasının 200 saate yakın görüntüsünü inceleyerek, Yunus Emre S.'nin kimliğini tespit etmişti. Yunus Emre S., 'yağma', 'şantaj', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarının yanı sıra 'cinsel istismar' suçundan da mahkemece tutuklandı.



Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 19:24:21