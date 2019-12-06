Çıplak poz veren Rize'nin yengesi, yine sınırları zorladı!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Ukraynalı oyuncu Mykola Moroziuk'un model eşi Irina Moroziuk, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla nefes kesiyor. Geçtiğimiz aylarda çıplak fotoğrafını paylaşan seksi model, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Moroziuk'un Instagram'da 40 binden fazla takipçisi bulunuyor.

KULÜP BAŞKANI OLMUŞTU

Bilindiği üzere Irina Moroziuk, Ukrayna'da amatör ligde mücadele eden FC Lion takımının başkanı olmuştu. Eşiyle birlikte kulübü ziyaret eden Moroziuk, buradan da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.