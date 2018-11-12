Çıplak Pozlarıyla Gündem Olan Ünlü Model Heidi Klum, İneğin Memesinden Süt Emdi

Almanya'nın en popüler mankenlerinden olan ve "Almanya'nın Mankeni" isimli bir TV programının da arkasında yer alan Heidi Klum'un önceki gün paylaştığı bir fotoğraf hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.

İNEĞİN MEMESİNDEN SÜT İÇERKEN ÇEKİLMİŞ POZU PAYLAŞTI

Instagram'da çıplak pozlarını hayranlarıyla paylaşmaktan çekinmeyen 45 yaşındaki ünlü model, son fotoğrafıyla da büyük ses getirdi. Klum, bir ineğin memesinden süt içerken çekilmiş fotoğrafını, "Leziz, leziz" ifadesiyle paylaştı.

HAYVAN HAKLARINA SAYGISIZLIK OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Bu fotoğraf kısa sürede paylaşım rekoru kırarken, hayranları ikiye bölündü. Klum'un bazı hayranları bu fotoğrafını beğendiklerini söylerken, hayvan haklarını savunan bir diğer kesim ise bu fotoğrafın uygunsuz olduğunu dile getirdi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Klum'u destekleyenler, "Çok komik bir fotoğraf", "Sen ne yaparsan yap çok tatlısın" gibi mesajlar atarken Klum'a karşı olanlar ise çok sert ifadeler kullandı.