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Ciple çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

ISPARTA'da, cip ile çarpışan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yaşar Uysal (57), yaşamını yitirdi.

13.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:10
Ciple çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

ISPARTA'da, cip ile çarpışan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yaşar Uysal (57), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Zafer Mahallesi 156. Cadde üzerinde meydana geldi. A.Ö.'nün kullandığı 32 FZ 222 plakalı cip ile Yaşar Uysal yönetimindeki 32 FP 017 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücü Uysal'ın otomobilde sıkıştığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekibi, Uysal'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada ağır yaralanan Yaşar Uysal, sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Cip sürücüsü A.Ö.'nün hafif yaralı atlattığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zafer Mahallesi, Yaşar Uysal, İtfaiye, Güncel
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