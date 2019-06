Çipras: Kim Rumların haklarını ihlal ederse, bu sonuçlar doğuracaktır

YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras, "Her kim Yunanistan ve Kıbrıs 'ın (Rumların) haklarını ihlal ederse bu sonuçlar doğuracaktır. Öte yandan her halükarda bunun bedeli ciddi olacaktır, çünkü biz egemenlik haklarımızı müdafaa etmekte kararlıyız" dedi.Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Rum Yönetimi eski başkanlarından Dimitris Hristofyas 'ın cenazesine katıldı. Güney Kıbrıs 'ta, ELDİK olarak bilinen Yunan Alayı'nı ziyaret eden Çipras, burada, Akdeniz 'deki gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. Çipras, "Gerilimin umutsuz ve beyhude bir şekilde tırmandırılmasının bir anlamı yoktur. Bu bir güç göstergesi değil, bir zayıflık göstergesidir. Hiç kimsenin denizde caydırıcı güce sahip olmadığını bildiği bir ülkenin münhasır ekonomik bölgesinde anlamsız sondajlar yapmaya çalışmasının anlamı yoktur. Uluslararası hukukla ilgili bu ihlallerin burada sona ermesi iyi olur. Çünkü bunun hem Avrupa-Türk ilişkileri, hem de barış, istikrar ve iş birliği açısından ciddi bedeli olacaktır" dedi.Kaynaklarından istifade etmenin Kıbrıs'ın geri alınamaz hakkın olduğunu söyleyen Çipras sözlerini şöyle sürdürdü:"Kaynaklarından istifade etmek, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin geri alınamaz hakkıdır. Yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde ilerleyebiliriz ve her kim Yunanistan ve Kıbrıs'ın haklarını ihlal ederse bu sonuçlar doğuracaktır. Öte yandan her halükarda bunun bedeli ciddi olacaktır, çünkü biz egemenlik haklarımızı müdafaa etmekte kararlıyız. Burada bulunmamın mesajı, Kıbrıs'ı egemenlik haklarının icra edilmesinde desteklediğimiz şeklindedir, çünkü kaynaklarından istifade etmek Kıbrıs'ın geri alınamaz hakkıdır."Yunanistan'daki Yeni Demokrasi Partisi milletvekillerinden Yorgos Kumuçakos ise Türkiye 'nin tutumunun sürdürmesi halinde, AB'nin sözlerden ve açıklamalardan faaliyetlere geçmesi ve önlemler ve yaptırımlara karar vermesi gerekeceğini belirtti.- Lefkoşa