25.06.2019 22:18
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Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap

Çipras

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin eski liderlerinden Dimitris Hristofyas'ın cenazesine katılmak üzere Lefkoşa'da bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik açıklamalarına cevap verdi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi 'nin eski liderlerinden Dimitris Hristofyas 'ın cenazesine katılmak üzere Lefkoşa'da bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın kendisine yönelik açıklamalarına cevap verdi.

Geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybeden Güney Kıbrıs Rum Kesimi 'nin eski liderlerinden Dimitris Hristofyas 'ın cenazesine katılmak üzere Lefkoşa'da bulunan Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik açıklamalarına cevap verdi. Çipras, "Buradan sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Ben kendime göre değil; uluslararası hukuk adına, Avrupa Birliği (AB) adına ve hukuk kurallarına karşı saygılı olan uluslararası toplumun adına, mantıklı ve realist bir dil kullanarak konuşuyorum. Yunanistan tek başına değildir. Bölgedeki istikrarın ve barışın sütun taşlarından biridir." ifadesini kullandı.

Çipras, hem Yunanistan'ın hem de Kıbrıs 'ın egemenlik haklarını korumakta kararlı olduğunu da sözlerine ekledi. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Kıbrıs , Yunanistan , Recep Tayyip Erdoğan , Politika

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