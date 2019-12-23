Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum

Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye hakkında itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Türkiye karşısında her zaman tedirgin olduğunu dile getiren Çipras, Ege'de Türkiye ile savaşmaktan çok korktuğunu ifade etti.

"JEOPOLİTİK AÇIDAN SEVİYE ATLAMAYI BAŞARDIK"

Türk-Yunan ilişkileri ve iki ülke arasındaki sorunlar hakkında açıklamalarda bulunan Yunanistan'ın eski Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa'dan Türkiye'ye yaptırım uygulamasını isterken, şu andaki Yeni Demokrasi (ND) Partisi iktidarını da hazırlıksız olmakla suçladı.

Kendisinin Yunanistan'ı jeopolitik açıdan seviye atlatmayı başardığını öne süren Çipras "Bunu acilen yapmamız gerekiyordu. Ülkenin devamlılığının olması gerekiyor. Biz öz eleştiriye açığız" ifadelerini kullandı.

Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras

"TÜRKİYE KARŞISINDA HER ZAMAN TEDİRGİNDİM"

Türkiye karşısında tedirgin olduğunu dile getiren Çipras, "Avrupa Birliği ihtiyatlı davranıyor. Hükümet de hazırlıksızdı. Bu alanda, geçen dönemde elde ettiğimiz başarının kurbanıyız" ifadelerini kullandı.

"EGE'DE TÜRKİYE İLE SAVAŞMAKTAN KORKUYORDUM"

Aleksis Çipras "Başbakanlığınız döneminde Ege'de sıcak temastan korkuyor muydunuz?" sorusuna "Eğer korkmuyordum dersem, yalan söylemiş olurum" yanıtını vererek, "Eğer Türkiye ile bir (sıcak temas) şey yaşanır ise tek başımıza olacağız. Avrupa yaptırımlarına, hatta vetoya ihtiyaç var. Kimse bize kesin gözüyle bakmamalı" dedi.